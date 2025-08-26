Icon

التجارة الخارجية تدشن بوابتها الرقمية الجديدة

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٥ مساءً
التجارة الخارجية تدشن بوابتها الرقمية الجديدة
المواطن - واس

دشنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية البوابة الرقمية بحلتها الجديدة بما يتوافق مع “كود المنصات الموحد” الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية؛ وذلك في إطار دعم جهود مسيرة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.

وتأتي البوابة بحلتها الجديدة المتطورة لتسهم في تحسين تجربة المستفيد، وتعزيز الأداء الرقمي لها بما يتماشى مع أولويات الهيئة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتقدم الهيئة مجموعة من الخدمات الرقمية المتنوعة والتي تشمل (النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية واستفسارات ودعم القطاع الخاص), كما تتيح الهيئة عبر بوابتها الاطلاع على معلومات الملحقيات التجارية، ومجالس الأعمال، والاتفاقيات التجارية، وغيرها من المعلومات المتعلقة باختصاصات الهيئة وأعمالها، داعيةً الجميع إلى زيارة البوابة والاستفادة منها، وذلك ضمن جهودها في تسهيل وصول الخدمات الرقمية لعامة المستفيدين وتقديم تجربة مميزة من خلالها.

ويعد “كود المنصات الموحد” المرجع الوطني الشامل لتوحيد تصميم واجهات المنصات الحكومية في المملكة، إذ يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال توحيد الهوية البصرية للمنصات الحكومية الرقمية، بتصميم يتوافق مع أفضل الممارسات والمؤشرات العالمية والمحلية، بما يضمن تجربة سلسة وموحدة للمستفيدين من الخدمات الرقمية الحكومية في المملكة.

كما تواصل الهيئة تحقيق وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية، لرفع مستوى التحول الرقمي الحكومي، مما يسهم في تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، ويسرع من تمكين الصادرات السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية، وجذب الاستثمارات، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.

