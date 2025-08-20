التوازن الرقمي للأطفال يبدأ من القدوة الأسرية

أكدت وزارة الصحة، عبر منصتها التوعوية “عش بصحة”، أهمية تحقيق التوازن الرقمي لدى الأطفال من خلال دور الأسرة في تنظيم أوقات استخدام الأجهزة الإلكترونية وتقديم القدوة الحسنة.

تقليل وقت الأجهزة الذكية

وأوضحت الوزارة أن تقليل وقت الأجهزة الذكية يقابله زيادة في الأنشطة البدنية والتفاعلية داخل وخارج المنزل، مشيرة إلى أن “المعادلة بسيطة: قلل الأجهزة وزد الأنشطة”.

وتضمنت التوجيهات تخصيص أوقات محددة لاستخدام الأجهزة وأخرى للأنشطة الحركية، ومشاركة الأبناء في أنشطة جماعية، إضافة إلى متابعة المحتوى الرقمي ووضع ضوابط واضحة للاستخدام.

وشددت الصحة على أن تعزيز التوازن الرقمي يسهم في رفع وعي الأسرة والمجتمع، ويحمي الصحة النفسية والجسدية للأطفال، انسجامًا مع أهداف هيئة الصحة العامة “وقاية” في تعزيز أنماط الحياة السليمة.