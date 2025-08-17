الجامعة الإسلامية تدعو طلاب المنح الخارجية لاستكمال إجراءات القبول النهائي

أمانة الشرقية تعيد تأهيل حديقة المنتزه في بقيق ضبط 5 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك في ينبع السجل العقاري يبدأ تسجيل 14623 قطعة عقارية في القصيم الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجابون وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 13 موقعًا بمختلف المناطق سحب الحافلات المتهالكة في الجزائر بعد كارثة الوادي زلزال 6 درجات يوقع إصابات في سولاويسي الإندونيسية رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز على ريال مايوركا بايرن ميونيخ يتوّج بكأس السوبر الألمانية على فريق شتوتجارت
هنأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطلاب الدوليين الذين تم قبولهم للدراسة في الجامعة للعام الجامعي المقبل، ضمن برنامج المنح الخارجية المتاح عبر منصة “أدرُس في السعودية”، داعية المتقدمين إلى المبادرة باستكمال إجراءات القبول النهائي، لتيسير قدومهم إلى المملكة عبر التأشيرة التعليمية.
ودعت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية طلبة المنح الخارجية الذين تم قبولهم مبدئيًا إلى استكمال إجراءات القبول النهائي للدراسة في الجامعة، عبر الدخول إلى منصة “أُدرس في السعودية” والتحقق من حالة القبول، والتأكد من ظهور مستند التأشيرة، وإتمام إصدار التأشيرة التعليمية، وطباعة إشعار القبول عبر منصة “منحتي”، وتصديق الشهادات المطلوبة، وتقديم طلب الحصول على تذكرة عبر النموذج المخصّص لذلك في منصة “منحتي” للقدوم إلى المملكة، للدراسة ضمن طلاب المنح الخارجية للعام الجامعي المقبل.