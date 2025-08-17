الجامعة الإسلامية تدعو طلاب المنح الخارجية لاستكمال إجراءات القبول النهائي

هنأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطلاب الدوليين الذين تم قبولهم للدراسة في الجامعة للعام الجامعي المقبل، ضمن برنامج المنح الخارجية المتاح عبر منصة “أدرُس في السعودية”، داعية المتقدمين إلى المبادرة باستكمال إجراءات القبول النهائي، لتيسير قدومهم إلى المملكة عبر التأشيرة التعليمية.

ودعت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية طلبة المنح الخارجية الذين تم قبولهم مبدئيًا إلى استكمال إجراءات القبول النهائي للدراسة في الجامعة، عبر الدخول إلى منصة “أُدرس في السعودية” والتحقق من حالة القبول، والتأكد من ظهور مستند التأشيرة، وإتمام إصدار التأشيرة التعليمية، وطباعة إشعار القبول عبر منصة “منحتي”، وتصديق الشهادات المطلوبة، وتقديم طلب الحصول على تذكرة عبر النموذج المخصّص لذلك في منصة “منحتي” للقدوم إلى المملكة، للدراسة ضمن طلاب المنح الخارجية للعام الجامعي المقبل.