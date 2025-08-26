صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء النفط يتراجع بنسبة 2% بلغاريا ترصد إصابات بإنفلونزا الطيور 25 دولة تعلق خدماتها البريدية الصادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية
سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3482) دولار أمريكي، بارتفاع (0.12%)، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1567) يورو بنسبة (0.11%).