Icon

الجوازات تصدر 17,430 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10898 نقطة Icon طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين جدة والكويت ابتداءً من أول نوفمبر Icon أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء Icon المانجروف في جازان.. شجرة البحر تحرس الحياة Icon فيصل بن فرحان يناقش التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الإيراني Icon ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الأوروغواي Icon فيصل بن فرحان: الفلسطينيون يتعرضون لأبشع درجات الإبادة والصمت الدولي يفاقم المأساة Icon الصين تُصدر إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة كاجيكي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل

الجوازات تصدر 17,430 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤٩ مساءً
الجوازات تصدر 17,430 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق (17,430) قرارًا إداريًا خلال شهر صفر 1447هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكّدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

قد يهمّك أيضاً
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تنهي إجراءات المعتمرين المغادرين إلى السودان

جوازات مطار الملك عبدالعزيز تنهي إجراءات المعتمرين المغادرين إلى السودان

الجوازات تصدر 17229 قرارًا إداريًا بحق مخالفين

الجوازات تصدر 17229 قرارًا إداريًا بحق مخالفين

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجوازات تُصدر 111,034 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة خلال النصف الأول من 2025
السعودية اليوم

الجوازات تُصدر 111,034 قرارًا إداريًا بحق مخالفين...

السعودية اليوم