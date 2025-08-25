الجوازات تصدر 17,430 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10898 نقطة طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين جدة والكويت ابتداءً من أول نوفمبر أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء المانجروف في جازان.. شجرة البحر تحرس الحياة فيصل بن فرحان يناقش التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الإيراني ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الأوروغواي فيصل بن فرحان: الفلسطينيون يتعرضون لأبشع درجات الإبادة والصمت الدولي يفاقم المأساة الصين تُصدر إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة كاجيكي
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق (17,430) قرارًا إداريًا خلال شهر صفر 1447هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وأكّدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.