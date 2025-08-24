Icon

الحياة الفطرية توثق أكثر من 84 ألف طائر بحري في 2025

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣١ مساءً
الحياة الفطرية توثق أكثر من 84 ألف طائر بحري في 2025
المواطن - واس

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن تسجيل أعداد قياسية للطيور البحرية والكائنات البحرية الكبيرة في العام الحالي، ضمن برامج الاستكشاف والرصد الميدانية في البيئات البحرية والساحلية في المملكة.

وتأتي هذه النتائج تأكيدًا لجهود المملكة المستمرة في حماية التنوع الأحيائي وصون النظم البيئية البحرية والساحلية، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية المستدامة.

ووثق باحثو المركز مشاهدات مهمة لأكثر من (84.516) طائرًا بحريًا، منها (50.356) طائرًا على طول الساحل الشرقي في الخليج العربي، وأكثر من (34.160) طائرًا يمثلون (63) نوعًا على طول الساحل الغربي في البحر الأحمر، وحُدد (39) موقعًا مهمًا للهجرة والتكاثر، خمسة منها معترف بها في مؤسسة “BirdLife International” بصفتها مناطق ساحلية وبحرية مهمة للطيور والتنوع الأحيائي.

وكشفت برامج الرصد أيضًا عن مشاهدات استثنائية لأكثر من (1219) كائنًا بحريًا كبيرًا، منها (159) فردًا على الساحل الشرقي و(1060) فردًا على الساحل الغربي، ما يؤكد فاعلية جهود الحماية والمحافظة على التنوع الأحيائي البحري وصون النظم البيئية.

وتعزز هذه التسجيلات قاعدة البيانات المعرفية حول التنوع الأحيائي في المملكة، وتحديد المواقع ذات الأهمية البيئية، وتدعم جهود المركز في بناء خط أساس للإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد البيئية، وتدعم توجهات المملكة نحو تعزيز السياحة البيئية، وتُسهم في تعزيز الوعي البيئي.

