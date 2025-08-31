Icon

السعودية تسهم في إحباط تهريب 89,760 قرصًا مخدرًا بالإمارات

مخبأة في شحنة كماليات ملابس

السعودية تسهم في إحباط تهريب 89,760 قرصًا مخدرًا بالإمارات

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٤ مساءً

المواطن - واس

المملكة ممثلة بوزارة الداخلية تُسهم في إحباط محاولة تهريب (89,760) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر بدولة الإمارات العربية المتحدة

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحبطت السلطات الإماراتية محاولة تهريب (89,760) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة كماليات ملابس (إكسسوارات).

وأكد المتحدث الأمني أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها والدول الشقيقة والصديقة بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها.

