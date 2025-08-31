السعودية تسهم في إحباط تهريب 89,760 قرصًا مخدرًا بالإمارات سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بالقاهرة السودان يتهم الدعم السريع بشن هجوم دموي على منشآت نفطية ضبط 7 مواطنين مخالفين في محمية الملك سلمان الملكية خاصية جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي في واتساب ارتفاع نسبة التملّك السكني إلى 65.4% في السعودية طرح 76 مشروعًا بمنصة استطلاع بالتعاون مع 25 جهة حكومية سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا حيويًّا بمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة خدمة “سيرتي” عبر تطبيق توكلنا أمطار رعدية غزيرة على قرية المشاش بمكة المكرمة
المملكة ممثلة بوزارة الداخلية تُسهم في إحباط محاولة تهريب (89,760) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر بدولة الإمارات العربية المتحدة
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحبطت السلطات الإماراتية محاولة تهريب (89,760) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة كماليات ملابس (إكسسوارات).
وأكد المتحدث الأمني أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها والدول الشقيقة والصديقة بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها.