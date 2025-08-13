إدراج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة

أعلن وزير التعليم يوسف البنيان، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، عن سلسلة من المبادرات الطموحة لتطوير منظومة التعليم في المملكة، تتضمن إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في جميع المراحل الدراسية بدءًا من العام الدراسي القادم، إلى جانب اعتماد منهج الأمن السيبراني كمادة اختيارية لطلاب المرحلة الثانوية.

وكشف الوزير عن إعادة تنظيم الإدارات التعليمية لتصبح 16 إدارة بدلاً من العدد السابق، وذلك لتحسين الكفاءة الإدارية وتسريع اتخاذ القرارات.

وفي سياق تطوير البنية التحتية، أوضح أن الوزارة نفذت 75 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 920 مليون ريال، شملت إنشاء وتأهيل مرافق تعليمية حديثة.

تدشين 120 مدرسة جديدة

كما تم تدشين 120 مدرسة جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال نموذج الشراكة في البناء والتشغيل، بهدف توفير بيئة تعليمية متطورة تلبي احتياجات الطلاب.دعم الموهوبين وتوسع في برامج التعليم المبكر والإعاقة.

وأبرز ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الطلاب الموهوبين بنسبة 10%، ليصل عددهم إلى أكثر من 128 ألف طالب وطالبة، مع افتتاح مدارس متخصصة للموهوبين في خمس إدارات تعليمية جديدة. وفي خطوة تعكس التزام الوزارة بشمولية التعليم، سجلت زيادة بنسبة 36% في التحاق الأطفال من عمر 3 سنوات ببرامج التعليم المبكر، بينما تجاوز عدد المستفيدين من برامج دعم ذوي الإعاقة 94 ألف طالب وطالبة، مما يعكس جهودًا مكثفة لتوفير تعليم عادل وشامل.

وأشار البنيان إلى إنجازات مركز المناهج، الذي أنتج 27 مقررًا رقميًا، وأعاد صياغة 19 كتابًا دراسيًا، ومراجعة 50 مقررًا آخر، بهدف مواكبة التحول الرقمي ومتطلبات سوق العمل. وفي سياق تطوير الكوادر التعليمية، قدم معهد التطوير المهني أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، إضافة إلى ابتعاث عدد منهم لبرامج الماجستير المهني في الخارج، لضمان رفع كفاءتهم وتمكينهم من أحدث أساليب التدريس.

وكشف الوزير عن إصدار 199 رخصة استثمار أجنبي لشركات تعليمية عالمية، مما ساهم في جذب استثمارات بقيمة 50 مليار ريال في قطاع التعليم خلال السنوات الخمس الماضية. وفي إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، تم ابتعاث حوالي 4 آلاف طالب وطالبة إلى أفضل 30 جامعة عالمية، إضافة إلى 938 طالبًا وطالبة خلال عام 2025، بهدف بناء كفاءات وطنية قادرة على المنافسة عالميًا.