الذهب يتجه لهبوط أسبوعي

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
المواطن - واس

تراجعت أسعار الذهب اليوم وتتجه لتسجيل هبوط أسبوعي، بعدما تسببت بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من المتوقع في انحسار الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة بمقدار (50) نقطة أساس في سبتمبر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية (0.1) بالمئة إلى (3333.58) دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفض المعدن الأصفر (1.9) بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.1) بالمئة إلى (3378.90) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.2) بالمئة إلى (37.89) دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين (0.3) بالمئة إلى (1351.78) دولارًا، وتراجع البلاديوم (0.4) بالمئة إلى (1140.69) دولارًا.

