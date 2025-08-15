قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025 المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار في حساب المواطن إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة قناة بنما: لا تأثير حتى الآن للرسوم الجمركية على حركة عبور سفن الشحن استقرار الدولار بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة الذهب يتجه لهبوط أسبوعي ضبط 2333 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول
تراجعت أسعار الذهب اليوم وتتجه لتسجيل هبوط أسبوعي، بعدما تسببت بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من المتوقع في انحسار الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة بمقدار (50) نقطة أساس في سبتمبر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية (0.1) بالمئة إلى (3333.58) دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفض المعدن الأصفر (1.9) بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.1) بالمئة إلى (3378.90) دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.2) بالمئة إلى (37.89) دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين (0.3) بالمئة إلى (1351.78) دولارًا، وتراجع البلاديوم (0.4) بالمئة إلى (1140.69) دولارًا.