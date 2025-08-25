Icon

ختام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 اليوم Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية Icon وظائف شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني Icon وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر Icon وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران Icon وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي Icon 16 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الذهب يهبط من أعلى مستوى في أسبوعين وسط ارتفاع الدولار

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
الذهب يهبط من أعلى مستوى في أسبوعين وسط ارتفاع الدولار
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

سجلت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا اليوم في ظل صعود تدريجي للدولار، فيما عززت توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية المعدن النفيس.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) إلى (3364.25) دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس.

قد يهمّك أيضاً
أسعار الذهب تواصل الهبوط وسط هدوء حذر بالشرق الأوسط

أسعار الذهب تواصل الهبوط وسط هدوء حذر بالشرق الأوسط

أسعار الذهب تسجل ذروة 7 أشهر مع هبوط الدولار

أسعار الذهب تسجل ذروة 7 أشهر مع هبوط الدولار

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.3%) إلى (3409.80) دولارات.

وارتفع مؤشر الدولار (0.2%) مقابل العملات المنافسة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) إلى (38.09) دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة (0.3%) إلى (1356.95) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.6%) ليسجل (1119.67) دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد