الذهب يهبط من أعلى مستوى في أسبوعين وسط ارتفاع الدولار

ختام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 اليوم وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي 16 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة
سجلت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا اليوم في ظل صعود تدريجي للدولار، فيما عززت توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية المعدن النفيس.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) إلى (3364.25) دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.3%) إلى (3409.80) دولارات.
وارتفع مؤشر الدولار (0.2%) مقابل العملات المنافسة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الأجانب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) إلى (38.09) دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة (0.3%) إلى (1356.95) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.6%) ليسجل (1119.67) دولارًا.