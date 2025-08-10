الراجحي يستقبل المشاركين من إخاء باللقاء الكشفي في البرتغال

استقبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، مجموعة من مستفيدي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”، المشاركين ضمن وفد المملكة الرسمي في اللقاء الكشفي العالمي السادس عشر للجوالة والذي أُقيم مؤخرًا في دولة البرتغال بمشاركة أكثر من 40 ألف جوال من مختلف دول العالم.

وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بما قدّمه أبناء “إخاء” من تمثيل مشرّف للمملكة، وما أظهروه من قيم وطنية، وروح القيادة والمبادرة، مؤكدًا أن مشاركتهم تعكس الصورة الحقيقية لشباب والشابات السعوديين، وقدرتهم على خوض التجارب الدولية بثقة وتميّز، وأوضح الراجحي إلى أن هذه المشاركة تحمل أبعادًا استراتيجية ووطنية وتنموية واجتماعية، حيث تسهم في تعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية من خلال مشاركة شبابها في منصات عالمية تمثّل قيماً قيادية وإنسانية، وتمكين الفئات المستفيدة من أبناء إخاء وتوسيع مشاركتهم المجتمعية، إضافة إلى غرس قيم القيادة والانتماء والمسؤولية لدى المشاركين، وتوظيف العمل الكشفي كأداة لتأهيل الجيل القادم من القادة، ودعم رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية رأس المال البشري عبر تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية.

ونوه إلى أن هذه المشاركة النوعية تأتي امتداداً للرعاية والدعم الكبيرين الذين توليهما القيادة الرشيدة -أيدها الله- لأبناء وبنات الوطن، وحرصها المستمر على تمكينهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات”، والعمل على تنمية قدراتهم القيادية والمجتمعية، واكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم، وتوفير بيئة مثالية تمكنهم من المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وثمن الوزير لشركة “جاهز” والمدير التنفيذي حمد البكر رعايتهم لهذه المبادرة، ودعمهم المتواصل للعديد من البرامج النوعية في إطار المسؤولية الاجتماعية، وهو نموذج ملهم يترجم دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية، ويؤكد أن الاستثمار في المبادرات المجتمعية هو استثمار في مستقبل الوطن وازدهاره.