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وجهة عالمية موثوقة لعرض وبيع نخبة من سلالات الصقور

الرياض تحتضن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركة نخبة منتجي الصقور عالميًّا

الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٦ مساءً
الرياض تحتضن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركة نخبة منتجي الصقور عالميًّا
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت اليوم فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة مزارع إنتاج دولية، في حدث يعكس تطور المملكة وريادتها العالمية في مجال الصقور، ودعمها المستمر لصناعة مزارع الإنتاج.

وجهة عالمية موثوقة

ويعد المزاد وجهة عالمية موثوقة لعرض وبيع نخبة من سلالات الصقور عالية الجودة، حيث يوفّر على مدى 21 يومًا بيئةً تنافسيةً تجمع منتجي الصقور والصقارين من داخل المملكة وخارجها، عبر تنظيم احترافي وفق أعلى المعايير، متضمنًا أجنحة لمزارع الإنتاج، ووجهة بيع للمزاد، وأجنحة لمستلزمات الصقور، وجناحًا لصقار المستقبل، إضافة إلى عروض تفاعلية لمربي الصقور حول أساليب الرعاية والتربية.

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وأكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أنَّ المزاد يأتي ضمن جهود النادي لتعزيز حضور المملكة عالميًّا في قطاع الصقور، إذ يشهد المزاد هذا العام إقبالًا دوليًّا واسعًا، مستندًا إلى نجاحاته السابقة، إذ تمكّن من بيع أكثر من (2300) صقر خلال أربعة أعوام، بإجمالي مبيعات يتجاوز (29) مليون ريال، كما يصنَّف وجهةً إقليميةً وعالميةً تربط بين المُنتجين وهواة الصقور بطريقة احترافية وآمنة، وتسهم في تطوير سُلالات الصقور، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.

وأوضح الطويل أن المزاد يسعى إلى دعم مزارع الإنتاج المحلية، وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تعزيز الاستدامة في هذا القطاع، إذ يشكل المزاد رافدًا اقتصاديًا، إضافة إلى أهدافه التي تسعى للحفاظ على الموروث العريق وهواية الصقارة.

ويستمر المزاد حتى 25 أغسطس الجاري، ويشمل بثًا مباشرًا يوميًّا لفعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، مما يُتيح للجمهور والصقارين ومنتجي الصقور والمهتمين من مختلف دول العالم متابعة وقائع الحدث وعمليات البيع بشكل لحظي.

يُشار إلى أنَّ المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يستقبل زواره من الساعة الرابعة عصرًا، إلى الساعة الحادية عشرة مساءً يوميًّا، ويعلن عن ليالي مزاداته والصقور المشاركة فيه عبر حسابات نادي الصقور السعودي الرسمية على منصَّات التواصل الاجتماعي.

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