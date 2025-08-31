Icon

السجل العقاري يبدأ تسجيل 19 حيًا في جدة Icon احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. تدمر الخصوبة وتزيد الوزن Icon سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد Icon جائزة كفاءة الطاقة تمدد فترة استقبال المشاركات Icon حرائق قرب قصر بوتين على البحر الأسود Icon شركة بترورابغ تعلن خطة مزدوجة لتخفيض الخسائر المتراكمة Icon حساب المواطن يوضح آلية التسجيل للفرد المستقل Icon مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة تستقبل الطلاب مع بداية العام الدراسي 1447هـ Icon التدريب التقني: رصد 288 مخالفة في منشآت تدريبية أهلية Icon طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
اعتبارًا من 24 أغسطس 2025م

السجل العقاري يبدأ تسجيل 19 حيًا في جدة

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٨ صباحاً
السجل العقاري يبدأ تسجيل 19 حيًا في جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن السجل العقاري، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 65,217 قطعة عقارية في (19) حيًا بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة اعتبارًا من 24 أغسطس 2025م.

تسجيل 19 حيًا في جدة

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة جدة: حي الربيع، حي الغربية، حي العبير، حي البحيرات، حي الجزيرة، حي الزهور، حي الزمرد، حي الغدير، حي الخليج، حي الدرة، حي الشويضي، حي البغدادية الغربية، حي العمارية، حي الصحيفة، جزء من ميناء جدة الإسلامي، البلد 002001117، البلد 002001026، البلد 002001182، البلد 002001027.

قد يهمّك أيضاً
أهلي جدة أمام العين لـ”فض الاشتباك”

أهلي جدة أمام العين لـ”فض الاشتباك”

بدء انحصار غبار جدة ومكة والمدينة

بدء انحصار غبار جدة ومكة والمدينة

ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 27 نوفمبر 2025م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.

منصة السجل العقاري

ودعا السجل العقاري مُلاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري http://rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.

ويجب على مُلاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

ويتم تحديد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء أعمال السجل العقاري لـ 65,217 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة
السعودية اليوم

بدء أعمال السجل العقاري لـ 65,217 قطعة...

السعودية اليوم
السجل العقاري يبدأ تسجيل 54062 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية وجدة
السعودية اليوم

السجل العقاري يبدأ تسجيل 54062 قطعة عقارية...

السعودية اليوم