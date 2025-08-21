السعودية تدين وتستنكر استهداف 3 شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان سعود بن مشعل يؤدي صلاة الميت على والدة فهد بن مقرن ولي العهد يتبرع بالدم في بادرة كريمة.. ويُطلق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن العقارية 10 وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا وظائف شاغرة في شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى شركة المراعي وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 4 مدن
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها استهداف 3 شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية السودان، مجددةً رفضها القاطع لكل ما يهدد أمن وسلامة المدنيين والعاملين في الإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تطالب جميع الأطراف السودانية بالالتزام بما وُقع عليه في إعلان جدة بتاريخ 11 مايو 2023م ومنه الالتزام بحماية المدنيين وضمان أمن ممرات المساعدات الإغاثية والإنسانية، وتشدد على أهمية تغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق وتجنيبه ويلات الحرب والصراعات الداخلية”.