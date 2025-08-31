Icon

السعودية تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠١ مساءً
السعودية تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
المواطن - واس

تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة لقيادة مشاركة المملكة في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025، ضمن دورته الثامنة والثلاثين، الذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر 2025، في العاصمة الروسية موسكو، وذلك من خلال حضور يُبرز تطور الحراك الثقافي السعودي وانفتاحه على العالم.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبداللطيف الواصل إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تمثل فرصة لإبراز الوجه المعاصر للثقافة الوطنية، والتعريف بالمواهب الأدبية والإبداعية السعودية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على فتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الأدب والنشر والترجمة، وتتيح للمحتوى السعودي مساحة أكبر للوصول إلى القرّاء حول العالم.

وتقود هيئة الأدب والنشر والترجمة هذا الحراك الثقافي، بمشاركة مجموعة من الجهات الوطنية والثقافية، تشمل كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمّع الملك فهد لطباعة المُصحف الشريف، وجمعية النشر، وجمعية الترجمة، وشركة ناشر للنشر والتوزيع، في خطوة تعكس حرص المملكة على توطيد الروابط الثقافية مع روسيا، وتوسيع مساحات الحوار والتبادل المعرفي.

وتُعد هذه المشاركة امتدادًا لجهود الهيئة في تعزيز حضور المملكة في المحافل الثقافية العالمية، من خلال دعم دور النشر الوطنية وتمكينها من الوصول إلى شراكات دولية، فضلًا عن تسليط الضوء على الإنتاج الأدبي والمعرفي، وبناء جسور تعاون في صناعة الكتاب والترجمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع الثقافة في قلب التنمية والتواصل الحضاري.

يُذكر أن مشاركة المملكة في في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025؛ هي المشاركة الحادية عشرة لهذا العام في معارض الكتاب العالمية التي تتولى هيئة الأدب والنشر والترجمة قيادتها، وقدمت الهيئة من خلالها نماذج نوعية أسهمت في تعزيز الوعي بالموروث الثقافي السعودي عالميًا، ورسخت صورة الأدب السعودي كونه جسرًا للحوار والتواصل مع الحضارات الأخرى.

