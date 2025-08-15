Icon

السعودية تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٠ مساءً
السعودية تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت عددًا من الأقاليم، وأسفرت عن وفاة وإصابة العديد.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع باكستان، وذوي المتوفين، في هذا الحدث الأليم، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

