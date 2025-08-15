السعودية تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت عددًا من الأقاليم، وأسفرت عن وفاة وإصابة العديد.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع باكستان، وذوي المتوفين، في هذا الحدث الأليم، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.