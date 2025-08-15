السعودية تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول

مذكرة تعاون لإطلاق مبادرة ابتعاث الإعلام بعدة مسارات المدني يحذر: استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق حتى الأربعاء المقبل القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 44.9 كيلو حشيش في جازان القبض على مخالف لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان إحباط محاولة تهريب 29 كيلو كوكايين مخبأة في إرسالية لحوم بميناء جدة خطيب المسجد الحرام: التسخط على شِدَّةِ الحر من الاعتراض على قضاء الله وقدره معارض مكتبة الملك عبدالعزيز النوعية تعيد إحياء التراث العربي والإسلامي مركز عبد الله بن إدريس الثقافي ينظم ندوة تعزيز هويتنا من القرية للعالم من السحاب النشور إلى العارض.. كيف تفوق العرب في تصنيف السحب؟ قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا
أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت عددًا من الأقاليم، وأسفرت عن وفاة وإصابة العديد.
وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع باكستان، وذوي المتوفين، في هذا الحدث الأليم، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.