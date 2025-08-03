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السعودية تُدين الممارسات الاستفزازية المتكررة لمسؤولي حكومة الاحتلال بحق المسجد الأقصى

الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٥ مساءً
السعودية تُدين الممارسات الاستفزازية المتكررة لمسؤولي حكومة الاحتلال بحق المسجد الأقصى
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدةً أن تلك الممارسات تؤجج الصراع في المنطقة.

وشددت المملكة على مطالبتها المتواصلة للمجتمع الدولي بوقف ممارسات مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، والتي تقوّض جهود السلام بالمنطقة.

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