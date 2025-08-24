السنغال تسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة

السجل العقاري يبدأ تسجيل 54062 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية وجدة القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان عيون أبنائنا أولًا.. إرشادات لحماية النظر مع بداية العام الدراسي الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوكرانيا موجة حارة على المنطقة الشرقية ارتفاع عدد ضحايا مأساة شاطئ أبو تلات في مصر ميزة جديدة من إنستغرام تنافس تيك توك الصندوق العقاري يُودع مليارًا و42 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني إرشادات للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 15 موقعًا حول المملكة
أعلنت السلطات السنغالية، تسجيل أول حالة إصابة بمرض جدري القرود، إثر دخول مواطن أجنبي إلى البلاد بتاريخ 19 من أغسطس الحالي، حيث ظهرت عليه أعراض تشير إلى إصابته بالمرض.
وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان مساء أمس، أن المصاب نُقل إلى قسم الأمراض المعدية بمستشفى “أفّان” في تاريخ 21 أغسطس 2025، حيث أُخذت منه عينة، وجاءت نتيجة العينة إيجابية في تاريخ 22 أغسطس، مؤكدة أنها اتخذت على الفور جميع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض في البلاد.