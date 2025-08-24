Icon

السجل العقاري يبدأ تسجيل 54062 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية وجدة Icon القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان Icon عيون أبنائنا أولًا.. إرشادات لحماية النظر مع بداية العام الدراسي Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوكرانيا Icon موجة حارة على المنطقة الشرقية Icon ارتفاع عدد ضحايا مأساة شاطئ أبو تلات في مصر Icon ميزة جديدة من إنستغرام تنافس تيك توك Icon الصندوق العقاري يُودع مليارًا و42 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني Icon إرشادات للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية Icon وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 15 موقعًا حول المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

السنغال تسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٤ مساءً
السنغال تسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت السلطات السنغالية، تسجيل أول حالة إصابة بمرض جدري القرود، إثر دخول مواطن أجنبي إلى البلاد بتاريخ 19 من أغسطس الحالي، حيث ظهرت عليه أعراض تشير إلى إصابته بالمرض.

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان مساء أمس، أن المصاب نُقل إلى قسم الأمراض المعدية بمستشفى “أفّان” في تاريخ 21 أغسطس 2025، حيث أُخذت منه عينة، وجاءت نتيجة العينة إيجابية في تاريخ 22 أغسطس، مؤكدة أنها اتخذت على الفور جميع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض في البلاد.

قد يهمّك أيضاً
الولايات المتحدة ترصد 72 إصابة جديدة بجدري القرود

الولايات المتحدة ترصد 72 إصابة جديدة بجدري القرود

الصحة العالمية: إصابات جدري القردة ترتفع لـ 3400 حالة عالمياً

الصحة العالمية: إصابات جدري القردة ترتفع لـ 3400 حالة عالمياً

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد