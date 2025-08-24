السنغال تسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة

أعلنت السلطات السنغالية، تسجيل أول حالة إصابة بمرض جدري القرود، إثر دخول مواطن أجنبي إلى البلاد بتاريخ 19 من أغسطس الحالي، حيث ظهرت عليه أعراض تشير إلى إصابته بالمرض.

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان مساء أمس، أن المصاب نُقل إلى قسم الأمراض المعدية بمستشفى “أفّان” في تاريخ 21 أغسطس 2025، حيث أُخذت منه عينة، وجاءت نتيجة العينة إيجابية في تاريخ 22 أغسطس، مؤكدة أنها اتخذت على الفور جميع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض في البلاد.