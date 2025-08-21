السيبراني يحذر: حدثوا أجهزة Apple

وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع مع المرض تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025 إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011 قناة بنما تتوقع تراجع عائداتها بنسبة 7.4 % خلال السنة القادمة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح وغبار على عدة مناطق أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره الجامعة الإسلامية تعتمد إدراج مقرر الذكاء الاصطناعي متطلبًا جامعيًا
أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا أمنيًا عالي المستوى، طالب فيه جميع مستخدمي أجهزة Apple بضرورة التحديث الفوري لأجهزتهم، وذلك بعد رصد ثغرات أمنية قد تُستغل من قبل مهاجمين.
وأوضح المركز أن شركة Apple أصدرت تحديثات عاجلة لمعالجة هذه الثغرات، مشددًا على أهمية تحميلها من الموقع الرسمي عبر الرابط التالي: https://support.apple.com