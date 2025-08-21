السيبراني يحذر: حدثوا أجهزة Apple

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا أمنيًا عالي المستوى، طالب فيه جميع مستخدمي أجهزة Apple بضرورة التحديث الفوري لأجهزتهم، وذلك بعد رصد ثغرات أمنية قد تُستغل من قبل مهاجمين.

وأوضح المركز أن شركة Apple أصدرت تحديثات عاجلة لمعالجة هذه الثغرات، مشددًا على أهمية تحميلها من الموقع الرسمي عبر الرابط التالي: https://support.apple.com