Icon

الصندوق العقاري يُودع مليارًا و42 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني Icon إرشادات للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية Icon وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 15 موقعًا حول المملكة Icon سعود كاتب: علينا التوقف عن الربط الخاطئ والضار بين كريستيانو ومشروعنا الرياضي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY Icon وظائف شاغرة بفروع شركة الحفر العربية Icon انتظام الطلاب والطالبات في مدارس السعودية إيذانًا ببدء عام دراسي جديد Icon عبدالعزيز بن تركي يوجه بمعالجة أزمة السوبر بشكل عاجل Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح على عدة مناطق  Icon القبض على مخالفين لتهريبهما 44 كيلو حشيش في جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الصندوق العقاري يُودع مليارًا و42 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٥ صباحاً
الصندوق العقاري يُودع مليارًا و42 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارًا واثنين وأربعين مليون ريال، في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان، والصندوق العقاري، وذلك عن شهر أغسطس 2025م.

وأوضح الصندوق العقاري، أن إجمالي دعم شهر أغسطس خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، وذلك في إطار دعم وتحسين قدرة المستفيدين على تملُّك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

قد يهمّك أيضاً
موعد إيداع الدعم السكني

موعد إيداع الدعم السكني

إيداع الدعم السكني لشهر يناير بقيمة 965 مليون ريال

إيداع الدعم السكني لشهر يناير بقيمة 965 مليون ريال

وأكد استمرار العمل على تطوير الحلول التمويلية، بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بهدف تسهيل رحلة تملُّك السكن، وتعزيز فرص التملُّك وفق الخيارات المتاحة، وأفضل التوصيات التمويلية.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدِّم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًّا، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري”؛ لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد