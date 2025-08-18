Icon

العُشْر.. نبات وافد ينتشر في الشمالية فماذا تعرف عنه؟

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٦ مساءً
المواطن - واس

يشهد الغطاء النباتي في منطقة الحدود الشمالية انتشارًا ملحوظًا لنبات العُشْر، الذي يُعد من الأنواع النباتية الوافدة غير المحلية، حيث بدأ في الظهور بكثافة في بعض المواقع الطبيعية خلال السنوات الأخيرة.

ويُصنَّف نبات العُشْر (Calotropis procera) ضمن النباتات البرية ذات النمو السريع والقدرة العالية على التكيّف مع الظروف المناخية القاسية، ويتحمّل درجات الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد، مما ساعده على الانتشار في البيئة الصحراوية بالمنطقة.

وأوضح متخصصون أن نبات العُشر ينمو على شكل شجيرات معمّرة دائمة الخضرة، قد يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، وتتميّز بفروع هشّة متخشّبة ولحاء إسفنجي، فيما تتكاثر أوراقه الخضراء المائلة إلى الزرقة بكثافة, كما تحتوي جميع أجزائه على عصارة لبنية غزيرة، ويزهر على مدار العام بأزهار خضراء من الداخل وبنفسجية من الخارج.

ويحتوي العُشر على مركّبات كيميائية تجعل منه نباتًا غير مستساغ للماشية، إلا أن له بعض الجوانب الإيجابية؛ إذ يُسهم في تثبيت التربة الرملية ومكافحة الانجراف، ويُعد نباتًا عاسلًا يجذب النحل، كما تُستفاد من أليافه في صناعات تقليدية مثل الحبال والفتائل.

