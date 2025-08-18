العُشْر.. نبات وافد ينتشر في الشمالية فماذا تعرف عنه؟

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
يشهد الغطاء النباتي في منطقة الحدود الشمالية انتشارًا ملحوظًا لنبات العُشْر، الذي يُعد من الأنواع النباتية الوافدة غير المحلية، حيث بدأ في الظهور بكثافة في بعض المواقع الطبيعية خلال السنوات الأخيرة.
ويُصنَّف نبات العُشْر (Calotropis procera) ضمن النباتات البرية ذات النمو السريع والقدرة العالية على التكيّف مع الظروف المناخية القاسية، ويتحمّل درجات الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد، مما ساعده على الانتشار في البيئة الصحراوية بالمنطقة.
وأوضح متخصصون أن نبات العُشر ينمو على شكل شجيرات معمّرة دائمة الخضرة، قد يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، وتتميّز بفروع هشّة متخشّبة ولحاء إسفنجي، فيما تتكاثر أوراقه الخضراء المائلة إلى الزرقة بكثافة, كما تحتوي جميع أجزائه على عصارة لبنية غزيرة، ويزهر على مدار العام بأزهار خضراء من الداخل وبنفسجية من الخارج.
ويحتوي العُشر على مركّبات كيميائية تجعل منه نباتًا غير مستساغ للماشية، إلا أن له بعض الجوانب الإيجابية؛ إذ يُسهم في تثبيت التربة الرملية ومكافحة الانجراف، ويُعد نباتًا عاسلًا يجذب النحل، كما تُستفاد من أليافه في صناعات تقليدية مثل الحبال والفتائل.