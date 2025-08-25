Icon

القبض على شخصين في القنفذة لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطن بمحافظة القنفذة، لترويجهما مادة الحشيش المخدر و(42,600) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

