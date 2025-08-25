القبض على شخصين في القنفذة لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة الحالات الصحيحة للصور لتجديد الهوية الوطنية ختام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 اليوم وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطن بمحافظة القنفذة، لترويجهما مادة الحشيش المخدر و(42,600) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.