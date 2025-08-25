Icon

القبض على شخصين لترويجهما 43 كيلو قات في فيفاء

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٤ مساءً
القبض على شخصين لترويجهما 43 كيلو قات في فيفاء

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن لترويجهما 43 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة فيفاء، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما, وأحيلا لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

