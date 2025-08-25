القبض على شخصين لترويجهما 43 كيلو قات في فيفاء

إرشادات واجب اتباعها عند توقف حافلات النقل المدرسي الجوازات تصدر 17,430 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10898 نقطة طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين جدة والكويت ابتداءً من أول نوفمبر أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء المانجروف في جازان.. شجرة البحر تحرس الحياة فيصل بن فرحان يناقش التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الإيراني ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الأوروغواي فيصل بن فرحان: الفلسطينيون يتعرضون لأبشع درجات الإبادة والصمت الدولي يفاقم المأساة
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن لترويجهما 43 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة فيفاء، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما, وأحيلا لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.