القبض على شخص لترويجه 201 كيلو قات في الفرشة

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥١ مساءً
القبض على شخص لترويجه 201 كيلو قات في الفرشة
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه (201) كيلوجرام من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

