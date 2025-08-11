Icon

القبض على مخالف لتهريبه 34.6 كيلو حشيش في جازان

استكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقه

القبض على مخالف لتهريبه 34.6 كيلو حشيش في جازان

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
القبض على مخالف لتهريبه 34.6 كيلو حشيش في جازان
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (34.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وسُلّم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

