القبض على مخالف للصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز

تمكّنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية من القبض على المواطن محمد عبدالرحمن الدوسري، لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزته بندقية هوائية، و(3) كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي، على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل دون ترخيص غرامة (5,000) ريال.\
وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.