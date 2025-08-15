Icon

القبض على مخالف لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان 

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٦ مساءً
القبض على مخالف لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان 
المواطن - واس

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لنقله في مركبة يقودها مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكّد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

