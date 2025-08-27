Icon

القبض على مخالف ومقيم لترويجهما 7.6 كيلو حشيش في الرياض

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٦ مساءً
القبض على مخالف ومقيم لترويجهما 7.6 كيلو حشيش في الرياض
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة الرياض لترويجهما (7.6) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

