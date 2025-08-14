القبض على مروج القات في جازان

محمد بن عبدالرحمن يدشّن مشاريع تعليمية في الرياض بأكثر من مليار ريال إجراءات نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية هولندا المستجدات الإقليمية والدولية وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10833.59 نقطة الغذاء والدواء تبيّن آلية الحصول على إذن فسح الأدوية المقيّدة للمسافرين بدء أعمال السجل العقاري في 23 حيًا بمنطقتي القصيم ومكة المكرمة الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 205 كيلو قات في عسير اعتماد الاشتراطات التنظيمية للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر، وأوقف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.