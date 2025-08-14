Icon

القبض على مروج القات في جازان

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٢ مساءً
القبض على مروج القات في جازان

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر، وأوقف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

