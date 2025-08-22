Icon
القبض على مقيم لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في القصيم

الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢١ مساءً
القبض على مقيم لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في القصيم
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السورية بمنطقة القصيم لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

