القبض على مواطن أتلف جهاز ساهر

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
القبض على مواطن أتلف جهاز ساهر
المواطن - فريق التحرير

قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن لإتلافه أحد أجهزة الرصد الآلي “ساهر”.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس، إنه تم إيقاف المتهم، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

