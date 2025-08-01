مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا أجواء الباحة الممطرة والضبابية ترسم مشهدًا سياحيًا ساحرًا 24 فرقة إسعافية تباشر عملها داخل الحرم المكي ليوم الجمعة القبض على مواطن لترويجه 54 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة في جدة وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية وظائف شاغرة بمجموعة العليان القابضة وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS خطوات نقل لوحات المركبات عبر منصة أبشر النفط يهبط بأكثر من دولارين للبرميل بفعل مخاوف إزاء إمدادات أوبك+
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة لترويجه (54) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.