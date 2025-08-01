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القبض على مواطن لترويجه 54 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة في جدة

الجمعة ١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
القبض على مواطن لترويجه 54 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة في جدة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة لترويجه (54) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

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