السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٥ مساءً
القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (13) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (260) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

