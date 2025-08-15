Icon

القبض على مخالف لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان  Icon إحباط محاولة تهريب 29 كيلو كوكايين مخبأة في إرسالية لحوم بميناء جدة Icon خطيب المسجد الحرام: التسخط على شِدَّةِ الحر من الاعتراض على قضاء الله وقدره Icon معارض مكتبة الملك عبدالعزيز النوعية تعيد إحياء التراث العربي والإسلامي Icon ‏مركز عبد الله بن إدريس الثقافي ينظم ندوة تعزيز هويتنا من القرية للعالم Icon من السحاب النشور إلى العارض.. كيف تفوق العرب في تصنيف السحب؟ Icon قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا Icon نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025 Icon المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار في حساب المواطن Icon إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 44.9 كيلو حشيش في جازان

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٥٧ مساءً
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 44.9 كيلو حشيش في جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (44.9) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مخالف لتهريبه 80 كيلو قات في جازان

القبض على مخالف لتهريبه 80 كيلو قات في جازان

هنا التفاصيل .. سائق غير مؤهل للقيادة يقتل 4 دراجين ويصيب 4 آخرين في أبو عريش

هنا التفاصيل .. سائق غير مؤهل للقيادة يقتل 4 دراجين ويصيب 4...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 33 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 33 كيلو قات في جازان

السعودية اليوم
القبض على مخالف لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان 
السعودية اليوم

القبض على مخالف لنقله مخالفين لنظام أمن...

السعودية اليوم
إنذار أحمر في جازان.. أمطار وصواعق وسيول 
السعودية اليوم

إنذار أحمر في جازان.. أمطار وصواعق وسيول 

السعودية اليوم
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو...

السعودية اليوم
القبض على مروج القات في جازان
السعودية اليوم

القبض على مروج القات في جازان

السعودية اليوم
القبض على مخالف لتهريبه 34.6 كيلو حشيش في جازان
السعودية اليوم

القبض على مخالف لتهريبه 34.6 كيلو حشيش...

السعودية اليوم