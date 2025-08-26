القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كيلو قات في عسير سلمان للإغاثة يواصل دعم قطاع غزة بتوزيع السلال الغذائية على آلاف الأسر المرور لقائدي المركبات: لا تتجاوزوا صفوف الطلاب عند عبورهم خسوف كلي للقمر الأحد المقبل إخلاء طبي لمواطنة سعودية من بغداد تعرّضت لأزمة طارئة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء حريق في مبنى تحت الإنشاء بالمدينة المنورة والمدني يتدخل ارتفاع أسعار النفط 2% عند التسوية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على عدة مناطق إرهاق واضح.. أول صورة للفنانة أنغام بعد رحلة العلاج
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (45) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.