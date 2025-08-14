القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان مزرعة سعودية تستحوذ على نظيرتها الكندية بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 آبل تعتزم إطلاق روبوت شخصي ذكي بحلول عام 2027 المصادر المفضلة.. ميزة جديدة من جوجل أسمنت القصيم توزع 87.8 مليون ريال أرباحًا عن الربع الثاني موجة حارة ورياحٌ نشطة على المنطقة الشرقية ذعر في أمريكا بسبب أرانب الزومبي! تباطؤ معدل التضخم في السعودية إلى 2.1% خلال يوليو المواقيت المكانية للحج والعمرة توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (80) كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.