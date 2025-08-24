القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان عيون أبنائنا أولًا.. إرشادات لحماية النظر مع بداية العام الدراسي الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوكرانيا موجة حارة على المنطقة الشرقية ارتفاع عدد ضحايا مأساة شاطئ أبو تلات في مصر ميزة جديدة من إنستغرام تنافس تيك توك الصندوق العقاري يُودع مليارًا و42 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني إرشادات للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 15 موقعًا حول المملكة سعود كاتب: علينا التوقف عن الربط الخاطئ والضار بين كريستيانو ومشروعنا الرياضي
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (160) كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.