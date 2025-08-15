Icon

القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في جازان

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

القبض على 4 مروجين للمخدرات في تبوك والقصيم وجازان

القبض على 4 مروجين للمخدرات في تبوك والقصيم وجازان

منطقة جازان تتزين ابتهاجاً بـ يوم التأسيس

منطقة جازان تتزين ابتهاجاً بـ يوم التأسيس

