المرور لقائدي المركبات: لا تتجاوزوا صفوف الطلاب عند عبورهم

شدّدت الإدارة العامة للمرور على أهمية التوقف الكامل عند ممرات المشاة، خاصة بالقرب من المدارس، وذلك تزامنًا مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.
وقال المرور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إن تجاوز صفوف الطلاب أثناء عبورهم الطريق يُعد مخالفة خطرة تهدد سلامتهم، داعيًا السائقين إلى الالتزام بالوقوف التام وعدم قطع الطريق حتى يُتم الطلاب عبورهم بأمان.
وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود المرور في رفع مستوى الوعي المروري، وتعزيز ثقافة السلامة المرورية بين قائدي المركبات، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.