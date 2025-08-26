Icon

المرور لقائدي المركبات: لا تتجاوزوا صفوف الطلاب عند عبورهم

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٦ مساءً
المرور لقائدي المركبات: لا تتجاوزوا صفوف الطلاب عند عبورهم
المواطن - فريق التحرير

شدّدت الإدارة العامة للمرور على أهمية التوقف الكامل عند ممرات المشاة، خاصة بالقرب من المدارس، وذلك تزامنًا مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إن تجاوز صفوف الطلاب أثناء عبورهم الطريق يُعد مخالفة خطرة تهدد سلامتهم، داعيًا السائقين إلى الالتزام بالوقوف التام وعدم قطع الطريق حتى يُتم الطلاب عبورهم بأمان.

المرور: قيادة المرأة للسيارة ستقلص حوادث نقل المعلمات

المرور يحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية

وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود المرور في رفع مستوى الوعي المروري، وتعزيز ثقافة السلامة المرورية بين قائدي المركبات، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

