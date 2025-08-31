Icon

مخالفة مرورية وتعرض حياة الآخرين للخطر

المرور يحدد عقوبة ملاحقة مركبات الطوارئ

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٤٣ مساءً
المرور يحدد عقوبة ملاحقة مركبات الطوارئ
المواطن - فريق التحرير

حذّرت الإدارة العامة للمرور، من خطورة ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها، مؤكداً أن هذا السلوك يُعد تصرفاً غير حضاري، ويعرّض حياة الآخرين للخطر، إلى جانب كونه مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية التي تتراوح بين 500 و900 ريال.

الالتزام بالأنظمة المرورية

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أن منح مركبات الطوارئ الأفضلية في الطرق يسهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح، ويضمن وصولها السريع إلى مواقع البلاغات والحوادث، مشيراً إلى أن إعاقة هذه المركبات أو ملاحقتها يمثل تجاوزاً للأنظمة ويؤدي إلى تأخير وصول الخدمات الإسعافية والإنسانية في وقتها المناسب.

وجددت الإدارة العامة للمرور دعوتها لقائدي المركبات إلى الالتزام بالأنظمة المرورية، وتجنب الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى مضاعفة الأخطار على الطرق، مشددة على أن احترام مهام سيارات الإسعاف والدوريات والجهات الأمنية هو واجب وطني وأخلاقي قبل أن يكون التزاماً قانونياً.

