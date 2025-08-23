Icon

تستهدف تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير

المرور يُعلن جاهزيته لتنفيذ خطة مرورية شاملة مع انطلاق العام الدراسي غدًا

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٠ مساءً
المرور يُعلن جاهزيته لتنفيذ خطة مرورية شاملة مع انطلاق العام الدراسي غدًا
المواطن - فريق التحرير

أكدت الإدارة العامة للمرور جاهزيتها لتنفيذ الخطة المرورية مع انطلاق العام الدراسي غدًا، حيث يعود الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام والجامعي إلى مقاعد الدراسة في مختلف مناطق المملكة.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس، إن الخطة تستهدف تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة السير، وتخفيف الازدحام المروري، لا سيما في الطرق الرئيسة، والتقاطعات، والمناطق المحيطة بالمدارس، والجامعات، ومراكز التسوق.

وأشارت الإدارة إلى أن فرقها الميدانية ستنتشر منذ الساعات الأولى من الصباح لتأمين الانسيابية المرورية، وتقديم الدعم والإرشاد للمستخدمين، بما يسهم في بداية منظمة وآمنة للعام الدراسي الجديد.

