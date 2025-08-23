المرور يُعلن جاهزيته لتنفيذ خطة مرورية شاملة مع انطلاق العام الدراسي غدًا

القبض على مواطن لترويجه المخدرات في المدينة المنورة الشؤون الإسلامية ترصد تعديًا كهربائيًا على عداد تابع للوزارة يخدم مصلى بصناعية شرق الرياض عبدالعزيز بن سعود يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إطلاق حملة التبرع بالدم ويبادر بالتبرع فاز بركلات الترجيح.. الأهلي يرفع كأس السوبر أمام النصر الصيدلي السعودي.. ركيزة وطنية لتحقيق الاكتفاء الدوائي ودعم رؤية 2030 كلمة تحفيزية من منير القرني للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد اتحاد الكرة: مشاركة الأهلي في السوبر نظامية تسجل 1469 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع أكثر من 1300 وفاة نتيجة موجة حر شديدة ضربت البرتغال نائب أمير الرياض يوجه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين لملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية
أكدت الإدارة العامة للمرور جاهزيتها لتنفيذ الخطة المرورية مع انطلاق العام الدراسي غدًا، حيث يعود الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام والجامعي إلى مقاعد الدراسة في مختلف مناطق المملكة.
وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس، إن الخطة تستهدف تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة السير، وتخفيف الازدحام المروري، لا سيما في الطرق الرئيسة، والتقاطعات، والمناطق المحيطة بالمدارس، والجامعات، ومراكز التسوق.
وأشارت الإدارة إلى أن فرقها الميدانية ستنتشر منذ الساعات الأولى من الصباح لتأمين الانسيابية المرورية، وتقديم الدعم والإرشاد للمستخدمين، بما يسهم في بداية منظمة وآمنة للعام الدراسي الجديد.