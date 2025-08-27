Icon

وصل عدد مزارع الإنتاج المشاركة إلى 67 مزرعة من 23 دولة

المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزت 13 مليون ريال

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢١ مساءً
المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزت 13 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

اُختتمت فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي نظمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم (شمال مدينة الرياض) على مدى 21 يومًا، محققًا مبيعات إجمالية تجاوزت 13 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل أن عدد الصقور المباعة بلغ 1103 صقور، فيما وصل عدد مزارع الإنتاج المشاركة إلى 67 مزرعة من 23 دولة، بينها 19 مزرعة محلية، مسجلًا ارتفاعًا في مؤشرات الأداء مقارنة بالعام الماضي، إذ ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 23%، وزاد عدد الصقور المباعة بنسبة 27%، والدول المشاركة بنسبة 21%، ومزارع الإنتاج بنسبة 20%، وهو ما يعكس النمو المتواصل الذي يشهده المزاد منذ انطلاقته.

وبيّن أن منصة المزاد شهدت بيع نخبة مميزة من الصقور، كان أبرزها بيع أغلى صقر لهذا العام بمبلغ 1.2 مليون ريال من نوع (جير بيور سوبر وايت)، مشيرًا إلى أن المزاد بات وجهة موثوقة تجمع نخبة المنتجين والصقارين من داخل المملكة وخارجها، بما يسهم في تبادل الخبرات، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في هذا القطاع الواعد.

وانطلق المزاد في الخامس من أغسطس الجاري بمشاركة مزارع إنتاج محلية ودولية، ضمن بيئة تنافسية رفيعة المستوى، من خلال أجنحة مخصصة لمزارع الإنتاج، وأخرى لمستلزمات الصقور، إضافة إلى جناح “صقار المستقبل” وعروض تفاعلية لمربي الصقور حول أساليب الرعاية والتربية؛ ما جعل المزاد وجهة جاذبة للهواة والمهتمين بالصقارة من مختلف أنحاء العالم.

ويواصل نادي الصقور السعودي فعاليات موسمه الذي يمتد على مدى 122 يومًا، متضمنًا مزادات ومعارض وسباقات وبطولات متنوعة، في مقدمتها معرض الصقور والصيد السعودي الدولي (2 – 11 أكتوبر المقبل)، وسباق الملواح (5–10 أكتوبر)، إضافة إلى مزاد نادي الصقور السعودي (1 أكتوبر–30 نوفمبر)، تعقبها بطولة كأس نادي الصقور (23–30 نوفمبر)، ويُختتم الموسم بـ مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور (25 ديسمبر–10 يناير 2026)، في تأكيدٍ على استمرارية الحراك وتنوع الفعاليات بما يلبي تطلعات الصقارين والهواة والمهتمين محليًا ودوليًا.

 

