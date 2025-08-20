Icon

المغرب يتصدر إنتاج السيارات في شمال أفريقيا

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
المغرب يتصدر إنتاج السيارات في شمال أفريقيا
المواطن - فريق التحرير

تصدر المغرب قائمة منتجي السيارات في منطقة شمال أفريقيا خلال عام 2024 بإجمالي إنتاج بلغ 559.6 ألف مركبة، وفقًا لبيانات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات “OICA”.

واحتل المغرب المرتبة الثانية في قارة أفريقيا خلف جنوب أفريقيا التي سجلت إنتاجًا بلغ 599.7 ألف مركبة.

وسجل الإنتاج المغربي ارتفاعًا بنسبة 5% مقارنة مع عام 2023، وهو ما انعكس على تصنيف المغرب عالميًا، حيث جاءت في المرتبة الـ 23 ضمن كبار المنتجين، مع تراجع إنتاج جنوب أفريقيا بنسبة مماثلة لتستقر في المركز العشرين، وفق موقع “العمق” المغربي.

ويسعى المغرب لزيادة إنتاجه من السيارات مع التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، لتعزيز قدرته على الاستجابة للتحولات الكبرى في سوق النقل المستدام.

وواصلت الصين هيمنتها على صناعة السيارات العالمية بإنتاج بلغ 31.2 مليون مركبة خلال عام 2024، مستفيدة من الطلب الداخلي القوي والتوسع الكبير في إنتاج السيارات الكهربائية، كما حافظت الولايات المتحدة واليابان على موقعهما ضمن الثلاثة الكبار، حيث شكلت الدول الثلاث مجتمعة نحو 54% من الإنتاج العالمي الذي بلغ 92 مليون مركبة.

