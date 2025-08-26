النفط يتراجع بنسبة 2%

تراجعت أسعار النفط اليوم نحو اثنين في المئة بعد يوم من ارتفاعها بنفس النسبة في الجلسة السابقة، حيث راقب المتعاملون تطورات الأزمة في أوكرانيا وتأثيرها في إمدادات الوقود الروسية.

وانخفض خام برنت بمقدار 1.28 دولار، ما نسبته 1.9%، ليصل إلى 67.52 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1119 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد يوم من بلوغه أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس، وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو اثنين في المئة، ما يعادل 1.30 دولار، ليسجل 63.50 دولارًا.