وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ59 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة Icon أكثر من 213 مليون عملية نقاط بيع بأكثر من 13 مليار ريال في أسبوع Icon إحباط تهريب 23.8 كيلو حشيش في جازان Icon خبراء دوليون يستعرضون أحدث تقنيات العلاج بالخلايا الجذعية في مؤتمر الرياض 2025 Icon دليل السكن في السعودية: كيف تعثر على منزلك المناسب عبر منصة موثوقة Icon نظام نزع الملكية الجديد يضمن تحقيق التعويض العادل وحفظ المال العام Icon التجارة الخارجية تدشن بوابتها الرقمية الجديدة Icon مجلس الوزراء يوافق على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات Icon أمطار رعدية ورياح على منطقة حائل حتى العاشرة مساء  Icon القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كيلو قات في عسير

النفط يتراجع بنسبة 2%

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٧ مساءً
النفط يتراجع بنسبة 2%
المواطن - واس

تراجعت أسعار النفط اليوم نحو اثنين في المئة بعد يوم من ارتفاعها بنفس النسبة في الجلسة السابقة، حيث راقب المتعاملون تطورات الأزمة في أوكرانيا وتأثيرها في إمدادات الوقود الروسية.

وانخفض خام برنت بمقدار 1.28 دولار، ما نسبته 1.9%، ليصل إلى 67.52 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1119 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد يوم من بلوغه أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس، وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو اثنين في المئة، ما يعادل 1.30 دولار، ليسجل 63.50 دولارًا.

