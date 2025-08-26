النفط يتراجع بنسبة 2%

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ59 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 213 مليون عملية نقاط بيع بأكثر من 13 مليار ريال في أسبوع إحباط تهريب 23.8 كيلو حشيش في جازان خبراء دوليون يستعرضون أحدث تقنيات العلاج بالخلايا الجذعية في مؤتمر الرياض 2025 دليل السكن في السعودية: كيف تعثر على منزلك المناسب عبر منصة موثوقة نظام نزع الملكية الجديد يضمن تحقيق التعويض العادل وحفظ المال العام التجارة الخارجية تدشن بوابتها الرقمية الجديدة مجلس الوزراء يوافق على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات أمطار رعدية ورياح على منطقة حائل حتى العاشرة مساء القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كيلو قات في عسير
تراجعت أسعار النفط اليوم نحو اثنين في المئة بعد يوم من ارتفاعها بنفس النسبة في الجلسة السابقة، حيث راقب المتعاملون تطورات الأزمة في أوكرانيا وتأثيرها في إمدادات الوقود الروسية.
وانخفض خام برنت بمقدار 1.28 دولار، ما نسبته 1.9%، ليصل إلى 67.52 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1119 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد يوم من بلوغه أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس، وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو اثنين في المئة، ما يعادل 1.30 دولار، ليسجل 63.50 دولارًا.