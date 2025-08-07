خلل يربك رحلات يونايتد إيرلاينز في عدة مطارات أميركية أرباح سال السعودية ترتفع 4% في الربع الثاني إلى 162.2 مليون ريال اليوم.. بدء تفعيل التطبيق الإلزامي لكود مشاريع البنية التحتية في الرياض أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 3 مناطق أبل تتعهد باستثمار 600 مليار دولار داخل أميركا زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات
أكد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أنه سيتم منع تنفيذ أعمال الحفر والبنية التحتية من السابعة صباحًا وحتى السادسة مساء في الرياض.
وتابع أن ذلك اعتبارًا من اليوم الخميس وذلك بعد تطبيق كود مشاريع البنية التحتية، بحسب الإخبارية.
ويهدف الكود الجديد إلى تعزيز التكامل بين الجهات وتوحيد المعايير ورفع جودة وسلامة التنفيذ، كما يسهم في رفع جودة الأعمال ومستوى الامتثال وتحسين البيئة الميدانية للمشاريع.
اليوم.. بدء تفعيل التطبيق الإلزامي لكود مشاريع البنية التحتية في الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/NOBqRS7hqd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 7, 2025