اليوم.. بدء تفعيل التطبيق الإلزامي لكود مشاريع البنية التحتية في الرياض

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أكد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أنه سيتم منع تنفيذ أعمال الحفر والبنية التحتية من السابعة صباحًا وحتى السادسة مساء في الرياض.

وتابع أن ذلك اعتبارًا من اليوم الخميس وذلك بعد تطبيق كود مشاريع البنية التحتية، بحسب الإخبارية.

ويهدف الكود الجديد إلى تعزيز التكامل بين الجهات وتوحيد المعايير ورفع جودة وسلامة التنفيذ، كما يسهم في رفع جودة الأعمال ومستوى الامتثال وتحسين البيئة الميدانية للمشاريع.

