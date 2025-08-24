Icon

يشرف على تعليمهم نصف مليون معلم ومعلمة

انتظام الطلاب والطالبات في مدارس السعودية إيذانًا ببدء عام دراسي جديد

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
انتظام الطلاب والطالبات في مدارس السعودية إيذانًا ببدء عام دراسي جديد
المواطن - واس

انتظم طلاب وطالبات التعليم العام اليوم في (11) منطقة تعليمية بمقاعد الدراسة مع انطلاق العام الدراسي1447هـ، فيما ستبدأ الدراسة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف مطلع الأسبوع القادم وفق التقويم الدراسي.

ويلتحق هذا العام أكثر من (6) ملايين طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم، في (32) ألف مدرسة منتشرة في عموم مناطق المملكة، يشرف على تعليمهم نصف مليون معلم ومعلمة، إضافة إلى انضمام أكثر من (10) آلاف معلم ومعلمة بنظام التعاقد المكاني، وفق خطة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، وتطبيق أحدث الممارسات التربوية، وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية بما ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهدت مدارس البنين والبنات، تنظيم برامج استقبال إرشادية وتوعوية لتهيئة الطلاب والطالبات للانتظام في الدراسة منذ اليوم الأول، وتوزيع الكتب الدراسية، فعلى مستوى منطقة الرياض انتظم أكثر من مليوني و(840) ألف طالب وطالبة، موزعين على (6.873) مدرسة بمختلف المراحل التعليمية في العاصمة ومختلف المحافظات، في حين استقبل تعليم المنطقة الشرقية أكثر من (700) ألف طالب وطالبة، وتعليم القصيم أكثر من (320) ألف طالب وطالبة، في (2103) مدارس للبنين والبنات.

وفي (1209) مدارس بتعليم تبوك انتظم (211.372) طالبًا وطالبة، واستقبلت (426) مدرسة للبنين والبنات بتعليم الحدود الشمالية أكثر من (100.500) طالب وطالبة، فيما انتظم (180) ألف طالب وطالبة، في أكثر من (1300) مدرسة بتعليم حائل.

وتهيأت الإدارة العامة للتعليم بالجوف عبر (937) مدرسة لانطلاقة تعليم (168.494) طالبًا وطالبة، كذلك (2556) مدرسة بتعليم منطقة جازان توزع عبر مراحلها (351.535) طالبًا وطالبة، ، و(760) مدرسة بتعليم الباحة ما يزيد على (80) ألف طالب وطالبة.

ونظرًا للحالة المطرية التي شهدتها منطقة عسير جرى تحويل الدراسة -عن بعد- لــ(525.595) طالبًا وطالبة، كذلك في منطقة نجران لـ(183.302) طالب وطالبة.

