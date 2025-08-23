Icon

بالتزامن مع عودة الدراسة.. 6 إرشادات مهمة قبل السفر بالمركبة Icon سهيل يُعلن بداية العد التنازلي لصيف 2025 Icon ضبط 22222 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع  Icon أمطار على منطقة جازان ‎حتى التاسعة مساء  Icon البنك الدولي يمنح مدغشقر 100 مليون دولار لدعم شركة الكهرباء والمياه Icon تحذير من مخاطر السجائر الإلكترونية النظيفة Icon المدني: ابتعدوا عن تجمّعات المياه وبطون الأودية أثناء الأمطار Icon مصرع 5 أشخاص في انقلاب حافلة بنيويورك Icon جاهزية شاملة في مدارس السعودية لانطلاقة عام دراسي جديد Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد ورياح على عدة مناطق  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بالتزامن مع عودة الدراسة.. 6 إرشادات مهمة قبل السفر بالمركبة

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٦ مساءً
بالتزامن مع عودة الدراسة.. 6 إرشادات مهمة قبل السفر بالمركبة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شدد الأمن العام على ضرورة مراعاة 6 إرشادات قبل السفر بالمركبة، وذلك قبل العودة للدراسة.

وتابع عبر منصة إكس أنه قبل السفر بالمركبة ينبغي فحص الإطارات والتأكد من وجود إطار احتياطي، وعدم تناول الأدوية التي تسبب النعاس.

قد يهمّك أيضاً
تعليم تبوك ينضم لركب تعليق الدراسة غدًا

تعليم تبوك ينضم لركب تعليق الدراسة غدًا

تعليق الدراسة غدًا في جدة ومكة مطلب يتجدد لهذا السبب

تعليق الدراسة غدًا في جدة ومكة مطلب يتجدد لهذا السبب

كما تشمل الإرشادات، الفحص الشامل للمركبة واختيار الوقت المناسب للسفر، وأخذ قسط من الراحة ومعرفة الحالة الجوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد