بالتزامن مع عودة الدراسة.. 6 إرشادات مهمة قبل السفر بالمركبة

شدد الأمن العام على ضرورة مراعاة 6 إرشادات قبل السفر بالمركبة، وذلك قبل العودة للدراسة.
وتابع عبر منصة إكس أنه قبل السفر بالمركبة ينبغي فحص الإطارات والتأكد من وجود إطار احتياطي، وعدم تناول الأدوية التي تسبب النعاس.
كما تشمل الإرشادات، الفحص الشامل للمركبة واختيار الوقت المناسب للسفر، وأخذ قسط من الراحة ومعرفة الحالة الجوية.