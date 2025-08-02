بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على نماذج الذكاء الاصطناعي

محافظ الطائف يطمئن على مصابي عربة الألعاب توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 7 مناطق الخارجية الفرنسية: سنواصل مع السعودية حشد الدول للاعتراف بفلسطين خطوات تقديم شكوى ضد مكتب استقدام عمالة مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا أجواء الباحة الممطرة والضبابية ترسم مشهدًا سياحيًا ساحرًا 24 فرقة إسعافية تباشر عملها داخل الحرم المكي ليوم الجمعة القبض على مواطن لترويجه 54 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة في جدة وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية
بدأت اليوم السبت، 2 أغسطس 2025، سريان التزامات قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي المتعلق بمزودي نماذج الذكاء الاصطناعي العامة في الاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه القواعد إلى تعزيز الشفافية في تدريب النماذج، حماية حقوق النشر، وتشجيع التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي.
نشرت المفوضية الأوروبية إرشادات لتوضيح الجهات المشمولة بالامتثال، مع تقديم نموذج موحد لتلخيص بيانات التدريب.
وأكدت المفوضية والدول الأعضاء أن مدونة السلوك الطوعية، التي وضعها خبراء مستقلون، أداة فعّالة لإثبات الامتثال، حيث توفر للملتزمين بها تقليل الأعباء وزيادة الوضوح القانوني.
اعتبارًا من اليوم، يتعين على مزودي النماذج الالتزام بمتطلبات الشفافية وحقوق النشر عند طرح نماذجهم في السوق الأوروبية.