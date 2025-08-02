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حصاد اليوم

بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على نماذج الذكاء الاصطناعي

السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على نماذج الذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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بدأت اليوم السبت، 2 أغسطس 2025، سريان التزامات قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي المتعلق بمزودي نماذج الذكاء الاصطناعي العامة في الاتحاد الأوروبي.

وتهدف هذه القواعد إلى تعزيز الشفافية في تدريب النماذج، حماية حقوق النشر، وتشجيع التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي.

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نشرت المفوضية الأوروبية إرشادات لتوضيح الجهات المشمولة بالامتثال، مع تقديم نموذج موحد لتلخيص بيانات التدريب.

وأكدت المفوضية والدول الأعضاء أن مدونة السلوك الطوعية، التي وضعها خبراء مستقلون، أداة فعّالة لإثبات الامتثال، حيث توفر للملتزمين بها تقليل الأعباء وزيادة الوضوح القانوني.

اعتبارًا من اليوم، يتعين على مزودي النماذج الالتزام بمتطلبات الشفافية وحقوق النشر عند طرح نماذجهم في السوق الأوروبية.

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