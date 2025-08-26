بلغاريا ترصد إصابات بإنفلونزا الطيور

رصدت بلغاريا بؤر تفشٍّ لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في ثلاث مزارع بالجزء الجنوبي منها، في وقت تواجه فيه أوروبا تفشيًا موسميًا للمرض.

وأوضحت المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومقرها باريس، أمس، نقلًا عن تقرير صادر عن السلطات البلغارية أنه تم اكتشاف فيروس إتش 5 إن 1 في ثلاث مزارع، تضم ما مجموعه نحو 28 ألف طائر ببلدة راكوفسكي، وأن اثنتين على الأقل من هذه المزارع لتربية البط.