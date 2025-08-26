بلغاريا ترصد إصابات بإنفلونزا الطيور

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ59 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 213 مليون عملية نقاط بيع بأكثر من 13 مليار ريال في أسبوع إحباط تهريب 23.8 كيلو حشيش في جازان خبراء دوليون يستعرضون أحدث تقنيات العلاج بالخلايا الجذعية في مؤتمر الرياض 2025 دليل السكن في السعودية: كيف تعثر على منزلك المناسب عبر منصة موثوقة نظام نزع الملكية الجديد يضمن تحقيق التعويض العادل وحفظ المال العام التجارة الخارجية تدشن بوابتها الرقمية الجديدة مجلس الوزراء يوافق على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات أمطار رعدية ورياح على منطقة حائل حتى العاشرة مساء القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كيلو قات في عسير
رصدت بلغاريا بؤر تفشٍّ لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في ثلاث مزارع بالجزء الجنوبي منها، في وقت تواجه فيه أوروبا تفشيًا موسميًا للمرض.
وأوضحت المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومقرها باريس، أمس، نقلًا عن تقرير صادر عن السلطات البلغارية أنه تم اكتشاف فيروس إتش 5 إن 1 في ثلاث مزارع، تضم ما مجموعه نحو 28 ألف طائر ببلدة راكوفسكي، وأن اثنتين على الأقل من هذه المزارع لتربية البط.