بيئة جدة تسحب 92 عينة عشوائية من الخضار والفواكه للتأكد من سلامتها

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نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثلًا بقسم الزراعة، جولة ميدانية في سوق الخضار والفواكه المركزي، سُحب خلالها (92) عينة عشوائية من الخضار والفواكه لتحليلها والتأكد من سلامتها؛ وذلك للتحقق من مستويات بقايا المبيدات وضمان مطابقتها للحدود المسموح بها وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة.
وأوضح المكتب أن هذه الجولة تندرج ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي المحلي، مؤكدًا أن نتائج تحاليل العينات تمثل مؤشرًا مهمًا لمدى التزام الموردين والمزارعين بتطبيق المعايير البيئية والصحية في العمليات الزراعية، مما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات وثقة المستهلك بها.
يُذكر أن مكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة تنفذ جولات ميدانية بشكل دوري وبدعم من الإدارات المختصة، تعزيزًا لمفهوم الزراعة الآمنة وضمان حماية المستهلك، بما ينسجم مع مستهدفات الوزارة.